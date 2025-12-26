民進黨喊「未發佈內參民調」 陳亭妃最新回應曝光

即時中心／潘柏廷報導

民進黨內台南市長初選部分，目前由綠委陳亭妃與林俊憲互相競逐；陳亭妃今（26）日指出，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，呼籲黨中央比照中選會的標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。對此，民進黨則回應「中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調」，而陳亭妃最新回應也曝光了！

針對民進黨回應「中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調」，陳亭妃稍早在臉書表示，謝謝黨中央直接回應根本沒有內參民調，「可能是候選人自己做的，亭妃呼籲不要觸法」。

陳亭妃指出，面對台南市長初選，她始終堅持一個最重要的原則：一定要公平、公正、公開，同時她也肯定民進黨中央今天立即回應。

接著，陳亭妃也提到，今天她在記者會中，也舉出CNEWS匯流新聞網委託趨勢民調依民進黨初選方式，將數據都公開，可以讓各界去瞭解，「所以在對外比較中，我對國民黨謝龍介的支持度為 57.1% 對 18.5%，領先 38.6 個百分點；相較之下，林俊憲委員為 51.6% 對 28.5%，領先 23.1 個百分點，整體對外競爭力差距約 15.5 個百分點」。

最後，陳亭妃強調，這些民意的呈現，她心懷感謝，也更加提醒自己肩上的責任。「台南的未來很重要。讓我們一起把初選走好、走正，才能走得更遠，也才能走得更團結」。





