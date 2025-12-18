民進黨單軸戰略的根本謬誤

圖片來源：中央社

陳國祥 / 資深媒體人

在當前多極碎裂的世界中，臺灣如何從被動的「籌碼」轉為主動的「棋手」？關鍵路徑是建構「多軸戰略」(Multi-Axis Strategy)，超越傳統聯美抗中或單純維持現狀的思維，追求極致自主性、分散風險，並在多個權力中心建立不可替代性的戰略體系。

面對美國戰略收縮、中國大陸複合施壓以及區域夥伴以自身利益為優先的現實，臺灣的生存之道，必須在安全、經濟、和外交三個核心領域上，同時建立多重軸線的深度連結與戰略緩衝。

民進黨政府卻反其道而行，偏執不悟，仍在單軸戰略的錯誤道路上前進。主要的謬誤有三方面：

謬誤一：對單一國家安全供應鏈的完全依賴

多軸戰略的首要核心，是國防戰略必須從傳統的「打贏一場戰役」轉變為更務實的目標：讓任何對臺攻擊，成為對北京而言「難以速勝」且「政治成本高昂」的無底洞。

臺灣不能與中國大陸進行昂貴的傳統軍備競賽，因此必須發展不對稱戰力。這意味著將資源投入於大量具備機動性、隱蔽性的小型、廉價、致命武器，例如無人機蜂群、快速攻擊艇，以及能夠分散部署的機動型飛彈發射系統。目標在於專注於「拖垮」敵軍的登陸與後勤，而非直接在數量上對抗。

同時，必須透過實施「分散式基地」戰略來提高國防韌性。關鍵的防禦資產應深埋地下或分散至全島各處，並強化反癱瘓能力，避免在衝突爆發的第一波攻擊中被「一擊封喉」或癱瘓指揮系統。

為了爭取外部支援到達的時間窗口，全民防衛體系也需擴大。最重要的是，武器採購必須多元化，降低對單一國家供應鏈的依賴，以避免因美國國內政治變動而影響軍備交付的風險。然而，民進黨迷信美國護臺的意志與能量，不惜孤注一擲，將臺灣推上高風險境地。

謬誤二：奉送晶片生態系自失依怙

在經濟層面，臺灣必須將自身定位從「全球供應鏈中的潛在風險源」轉化為「全球經濟無法承受失去的核心」。這需要一套精心設計的去集中化戰略，也就是將產業風險分散的同時，卻保有對核心科技的控制權。

一方面，臺灣必須確保最尖端、最難以複製的技術能夠根留臺灣。這是真正的「矽盾」，是維持臺灣對全球科技供應鏈核心控制權的唯一籌碼。就這點而言，臺灣企業創造了可觀的晶片長城，但被賴清德政府跪送美國，「矽盾」即將殘破不全。

另一方面，對於標準化、可複製的成熟製程產能，則應鼓勵其加速對外擴散，在美、日、歐、東南亞等地擴廠。但是，中國大陸在這個領域已經迎頭趕上，臺灣還有多少優勢？

「矽盾」策略可降低臺海衝突對全球經濟的連帶風險，但須同時確保核心技術仍被臺灣所掌握，防止「矽枷鎖」效應的形成。然而，民進黨為了取悅美國，竟主動奉送半導體「生態系」，以為可以藉此拉住美國，其實是在美國不再依賴臺灣的高端晶片後，可以不必再顧惜臺灣的安全，為棄臺做好準備。

謬誤三：外交「單點依賴」而欠缺「多極支撐」

多軸戰略的主要要求是臺灣的外交思維必須跳脫傳統的「美中框架」，將自身定位為多個區域穩定與繁榮的關鍵夥伴，具體而言，臺灣必須強化多邊與實質外交，突破僅專注於與美國、日本的雙邊關係。

這意味著臺灣必須深化與歐洲（特別是德國、法國、中東歐）、澳洲、印度、以及東協國家（越南、菲律賓）的經貿、安全、科技對話與連結，目標是讓更多國家在臺灣擁有「實質利益」，以將臺灣的安全視為對自身繁榮的保障。

臺灣可透過在公共衛生、氣候變遷、民主治理、AI倫理規範等議題上展現領導力與貢獻，將「民主價值」轉化為「國際責任」，贏得國際社會的道德與功能性支持。

在國際發言上，必須在涉及區域核心利益的議題上保持堅定的民主立場，但在行動上保持策略彈性，避免過度捲入不必要的外部爭議，以保持與更廣泛的國際社會溝通的渠道。

然而，民進黨政府重押一注，採取單軸策略，未作多角化經營，以致於拉高分險，陷入「唯美是賴」的困境中。

當然，多軸戰略的核心精神是必須認知到，任何外部力量提供的保護都是有條件、有代價的；只有當臺灣具備極高的軍事韌性、極強的經濟不可替代性以及極廣泛的國際連結時，外部夥伴的承諾才會變得牢固可靠。

臺灣的命運最終仍取決於自己是否順著潮水的方向，在巨變中找到自主位置。透過在安全、經濟、外交三條軸線上同時發力，臺灣能夠在後霸權亂流之中挺立嗎，不再是被推著走的棋子，而是能夠自我佈局、決定前路的棋手。■