政治中心／王云宣、胡景順 台北報導

民進黨台南、高雄、嘉義首長初選登記，今天（14日）傍晚5點正式截止，預計在明年1月12到17日舉行民調，1月21日就會正式公告提名，目前高雄確定形成"四腳督"局面，率先登記的立委邱議瑩，今天舉辦農特產推廣活動，四位擬參選人，唯獨林岱樺沒現身，引發關注。





民進黨嘉南高初選登記截止 高雄市長成「四腳督」局面

邱議瑩在立法院舉辦農特產推廣市集 多位黨內立委都到場（圖／民視新聞）









南高屏大生活圈：「交通建設新藍圖。」

廣告 廣告

民進黨立委許智傑，找來南高屏同黨立委合體，前一天才剛登記參選黨內高雄市長初選，首場記者會，打出「交通牌」。

立委（民）許智傑：「高雄其實（初選）狀況都還不錯啦，我們兄弟姐妹爬山各自努力，但是我們都保持著風度，所以我們彼此之間，感情也都還不錯。」

透露黨內關係良好，許智傑身體力行，記者會完馬上趕場，出席競爭對手邱議瑩的「農特產推廣市集」。

立委（民）邱議瑩：「請大家買光花光，讓我們為高雄爭光。」

邱議瑩大方邀上台，就連一旁，也站著同在初選名單內的賴瑞隆，兩人不時交頭接耳，有說有笑。

立委（民）賴瑞隆：「我過去也擔任過（高雄）海洋局長，也在市府擔任新聞局長，跟大家都很熟，今天特別來捧場啦，我想民進黨有一個非常，完善的初選制度，我們會產生最好的候選人，初選過後就是我們團結的開始。」





民進黨嘉南高初選登記截止 高雄市長成「四腳督」局面

國民黨立委柯志恩（中）也現身邱議瑩舉辦的市集 大啖現場美食（圖／民視新聞）









民進黨高雄市黨內初選，14日傍晚五點，正式截止，最終名單，包括邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及林岱樺，另外藍營人選大致底定，由國民黨立委柯志恩出戰。

立委（民）許智傑vs.立委（國）柯志恩：「大社有三寶，哪三寶妳知道嗎？，（鳳梨）。」

只不過推廣市集，連跨黨的柯志恩都悄悄現身購物，有意爭奪市長寶位的人選大集結，唯獨不見林岱樺。

立委（民）邱議瑩：「（岱樺委員的部分有說為什麼會缺席嗎？），我不知道耶，我都有邀請大家耶，我們就所有的高雄的委員，大家一起共同來協辦，大家一起共同來，推廣高雄的農特產品。」





民進黨嘉南高初選登記截止 高雄市長成「四腳督」局面

民進黨高雄市長黨內初選登記截止 登記參選的賴瑞隆（左一）、許智傑（右三）都出席邱議瑩（左三）舉辦的市集 現場獨缺林岱樺（圖／民視新聞）









邱議瑩極力澄清，林岱樺也透過辦公室回應，是因同時段已事先安排協調會，2026高雄市長誰將披上戰袍？

民進黨內預計，明年1月中進行民調，1月21日，公告最終提名人選，接下來的初選，勢必打得火熱。

原文出處：民進黨嘉南高初選登記截止 高雄市長成「四腳督」局面

更多民視新聞報導

跨派系相挺! 許智傑邀吳怡農陪登記參選高雄市長

隔30分鐘同地點端政策牛肉 陳亭妃.林俊憲拚台南初選

遭假訊息抹黑! 邱議瑩:3天內不澄清道歉 將告媒體.名嘴

