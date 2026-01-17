民進黨嘉南高初選結果出爐 賴清德1/21邀3首長合體交棒

民進黨嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選結果出爐，民進黨選對會預計19日召開會議確認，21日中執會正式通過後，將於當日下午舉行提名記者會，由身兼黨主席的賴清德親自宣布。同時，也規劃邀請現任嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁出席，象徵交棒延續執政。

陳其邁。（圖／中天新聞）

民進黨12日至14日進行3縣市電話民調作業，高雄市長初選的部分，綠委賴瑞隆以0.6個百分點的微幅差距險勝綠委邱議瑩出線；嘉義縣長初選的部分，綠委蔡易餘則懸殊差距擊敗對手黃榮利；備受外界關注的台南市長初選，綠委陳亭妃最終以2.69個百分點贏過對手林俊憲，獲得參選資格。

黃偉哲。（圖／中天新聞）

民進黨選對會19日下午將開會確認初選3縣市提名結果，並討論開放兼任黨職之公職人員為議員輔選相關事宜。21日召開中執會正式通過提名案後，隨即舉行提名記者會，由賴清德親自為3位候選人披上競選背帶，展現黨中央對候選人的支持。

翁章梁。（圖／翻攝翁章梁臉書）

另一方面，民進黨中央也邀請陳其邁、翁章梁、黃偉哲，希望3位現任縣市長北上出席21日的提名記者會，藉此呈現綠營團結氣勢，並象徵執政棒次的延續。不過，因縣市長政務繁忙，3人是否出席，仍須視行程安排而定。

