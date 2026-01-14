民進黨嘉縣蔡易餘出線 藍營等待奇兵

蔡易餘將代表民進黨參選2026嘉義縣長。圖／聯合報系資料照片

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘在三家民調平均支持度為百分之六十四，勝過嘉義縣議員黃榮利的百分之卅八，將代表民進黨參選年底嘉義縣長。

兩人民調平均成績為，蔡易餘對比國民黨假想敵立委王育敏為百分之六十四比百分之十四；黃榮利對比王育敏則為百分之卅八比百分之十六，兩人民調成績都贏過王育敏，但蔡易餘民調數字更高，根據民進黨初選規則，由蔡易餘勝出。

國民黨方面，擬以「在野大聯盟」等待奇兵。傳出中選會代理主委吳容輝是藍軍相中有意徵召的「奇兵」。不過，吳仍任中選會代理主委，不便多談；立法院預計要等二月中旬才會處理中選會新人事案。

廣告 廣告

組發會主委李哲華昨表示，民進黨長期執政的嘉義縣，對國民黨而言是相對艱困選區，王育敏已表達「成功不必在我」，如果可採取在野合作，找出最大勝選的人選，她願意共同幫忙，這對在野陣營是非常好的情況；目前已接觸幾位在野人士，但基於不讓對方造成困擾，暫不透露人選，民進黨既然已經產生候選人，國民黨會加快腳步來進行，以在野共推方式找出最大勝選人選。

蔡易餘昨天勝出後表示，初選已經落幕，他正式肩負起這份責任，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手十八鄉鎮的民意代表、基層夥伴與所有支持者，整合地方力量穩健前行，一起為嘉義打拚，推動屬於嘉義的黃金十年。

蔡易餘說，黃榮利從政歷程中，嘉義前縣長陳明文給予相當多的提攜與照顧，但這次初選過程中，黃榮利陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展；嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘指出，嘉義縣進步是從前縣長陳明文、張花冠到現任縣長翁章梁，每個人都有貢獻，希望放下對陳明文的偏見，展現團結嘉義縣；回看縣長翁章梁七年執政府會和諧，也開創嘉縣發展，展現「不會被任何人左右」的政治風格，自己會效仿翁縣長、未來也不會被任何人左右。

黃榮利則表示，接受選舉結果，未來愛嘉義的心不變，繼續服務鄉親。

【看原文連結】

更多udn報導

老翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺這異狀一摸傻掉

以前嫌貴今卻最划算？ 網讚星巴克價格形象大反轉

怪年輕人愛出國？ 網列墾丁2死穴轟：被玩死

曾經中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了