民進黨嘉義市議員8人登記爭取7席提名

民進黨嘉義市議員提名登記作業6日結束，現任議員黃大祐完成登記爭取提名。（民進黨嘉市黨部提供）

民進黨嘉義市議員提名登記作業6日結束，現任議員黃盈智完成登記爭取提名。（民進黨嘉市黨部提供）

民進黨嘉義市議員提名登記作業6日結束，現任議員黃露慧完成登記爭取提名。（民進黨嘉市黨部提供）

民進黨嘉義市議員提名登記作業6日結束，現任議員林煒軒完成登記爭取提名。（民進黨嘉市黨部提供）

民進黨嘉義市議員提名登記作業6日結束，前議員凌子楚完成登記爭取提名。（民進黨嘉市黨部提供）

民進黨嘉義市議員提名登記作業6日結束，新人曾奕豪完成登記爭取提名。（民進黨嘉市黨部提供）

民進黨嘉義市議員提名登記作業6日結束，前里長許明對完成登記爭取提名。（民進黨嘉市黨部提供）

民進黨嘉義市議員提名登記作業6日結束，黨部執委陳品蓁完成登記爭取提名。（民進黨嘉市黨部提供）

今年底嘉義市議員選舉，民進黨提名作業率先開跑，規畫提名7人，登記至6日結束，共有西區5人及東區3人共8人登記，其中黃露慧及黃大祐姊弟檔、黃盈智、林煒軒等4位現任爭取連任，另有4人有新人，也有捲土重來的。

民進黨嘉義市黨部表示，今年市議員提名登記於2月2日至6日辦理，共8人完成登記，分別為西區5人有黃大祐（現任議員、黨部主委）、林煒軒（現任議員）、陳品蓁（黨部執行委員）、曾奕豪（立委蔡其昌前特助）、許明對（前里長）；東區3人是黃露慧（現任議員）、黃盈智（現任議員）、凌子楚（前議員）。

市黨部將於下周召開執行委員會進行協調審查作業，送中央黨部備查。

國民黨則尚未啟動提名作業，嘉義市黨部主委蔡明顯說，議員提名作業將等市長提名底定後再辦理。

民眾黨嘉義黨部執行長王偉豪說，嘉義縣市都會布局，目前有10人詢問，預計嘉義市提名2人，嘉義縣擇優提名，2月中旬啟動，最快2月底公布名單。

