民進黨嘉義縣長初選今晚執行民調！陳亭妃、林俊憲壓軸對決

民進黨嘉義縣長初選，議員黃榮利（左）、立委蔡易餘（右） 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨本週執行高雄、台南、嘉義縣長初選民調，昨日抽出高雄後，今（13）日則抽出嘉義縣。亦即，立委蔡易餘、議員黃榮利兩人將在今晚正式對決，如民調抽樣結果順利，最快明天上午10時30分就能決定誰出戰嘉義縣長。至於立委陳亭妃、林俊憲的台南市長初選則會壓軸對決。

民進黨今晚執行嘉義縣長民調。 圖：民進黨提供

民進黨本週執行初選區民調，高雄市昨日完成民調，黨中央邀請參選人或其代表在今天上午10時30分在黨中央開封民調。

民進黨今上午抽出嘉義縣，若今晚完成民調，明天才會輪到台南；若無，則順延一天。

林俊憲昨說，團隊在初選期間早已預想各種情境，針對每一天都擬定不同的行程與策略，不論民調抽中哪一天，都會按照既定規劃，穩健推進、全力以赴。

陳亭妃強調，這一戰不靠口號，靠的是實質行動。請所有支持者把握最後48小時，全力動員、全力守電話，一起完成這場改變台南的關鍵一役。

