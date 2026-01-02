民進黨嘉義縣長初選倒數 縣長翁章梁力挺蔡易餘接棒

嘉義縣長翁章梁（左）2日表態，力挺立委蔡易餘（中）接棒縣長人選。（圖／蔡易餘辦公室提供）

民進黨嘉義縣長初選進入倒數階段，嘉義縣長翁章梁在2026年上班首日公開推薦立法委員蔡易餘，表態力挺蔡易餘作為接棒嘉義、帶領未來發展的縣長人選。

翁章梁表示，蔡易餘擔任立法委員已滿10年，長期在中央為嘉義打拚，不僅做事認真、行動力強，更重要的是始終站在嘉義的立場思考、替嘉義爭取，是一位「真正為嘉義想、替嘉義做」的好人選。

翁章梁指出，蔡易餘為台大法律系畢業的專業律師，嘉義正處於產業與城市轉型的關鍵時刻，未來縣政需要具備專業、穩健，且能與中央政府順利溝通接軌的人才，才能確保建設不中斷、發展不走回頭路。

翁章梁強調，未來十年將是嘉義最關鍵的「黃金十年」，這十年做得好，影響的不只是當下，而是嘉義未來至少一百年的發展方向。因此，嘉義需要一位有準備、有能力、有熱情的縣長，帶領縣政持續向前。

「我是翁章梁，我推薦蔡易餘，來接咱未來的嘉義縣長。」翁章梁呼籲民眾，嘉義縣長黨內初選電話民調將於1月12日至17日、晚間6點30分至10點進行，請大家幫忙顧好家中電話，接到民調時，懇請唯一支持蔡易餘。

