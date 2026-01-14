民進黨嘉義縣長初選揭曉 立委蔡易餘出線

民進黨今天(14日)公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘與縣議員黃榮利捉對廝殺下，蔡易餘以64.81%壓倒性勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長，民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。

民進黨2026年嘉義縣長初選由立委蔡易餘、嘉義縣議員黃榮利捉對廝殺，民調結果出爐，蔡易餘以64.8135%，大勝黃榮利的38.1949%，蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長。民進黨發言人韓瑩宣布民調結果：『(原音)根據剛才10時30分的開封結果，兩位候選人之間，民調領先的是蔡易餘，今天民調數字最高的是蔡易餘，相關的提名作業會經由下週的選對會及中執會提名通過。今天的開封結果同樣是由何博文副秘及兩位候選人代表陪同。』

根據民進黨公布的民調，蔡易餘、黃榮利2人分別與國民黨的可能對手王育敏對比，蔡易餘獲得64.8135%、王育敏14.2338%；黃榮利則是38.1949%、王育敏16.3175%，蔡易餘壓倒性勝出。民進黨預計在1月21日召開中執會正式提名。

另外，民進黨高雄市長初選民調於13日出爐，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑及林岱樺4強相爭下，賴瑞隆以不到0.6%的差距險勝第二名的邱議瑩，拿下2026高雄市長選舉門票，政壇隨即傳出陰謀論，影射「新系」背景的賴瑞隆出線是因黨中央要貫徹兼任黨主席賴清德的「德意志」。

對此，韓瑩表示，4位高雄市長初選者對相關民調結果都表達一致同意，並未提出質疑，且都已發表會團結一致的說法，一切尊重民調的結果。(編輯：鍾錦隆)