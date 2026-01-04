民進黨嘉義縣長初選政見會》蔡易餘：帶領嘉義邁向下一個黃金10年

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長黨內初選今天下午進行政見會直播，參選人、立委蔡易餘細數自己10年立委歷練與中央協調經驗，提出「農工科技大縣再升級」的施政藍圖，強調將在既有基礎上「接力轉型、再嘉速度」，帶領嘉義邁向下一個黃金10年。

蔡易餘表示，34歲當選立委至今10年，在立法院歷任司法、財政、交通及經濟等委員會，並擔任過5屆召委及黨團書記長，熟悉中央政策運作與資源協調模式，能在地方有需求時，第一時間與中央各部會對接，把資源帶回嘉義。

蔡易餘同時肯定縣長翁章梁施政成果，指嘉義縣7年來已償還125.8億元公共債務，負債大幅下降，翁章梁告訴他，關鍵在於中央補助與立委大力協助爭取前瞻建設經費，減輕縣府財政壓力，「這就是中央與地方密切合作，對嘉義最有利的結果」。

在未來施政主軸上，蔡易餘提出，嘉義邁入嘉義農工科技大縣的四大方向，未來將以「農業為根本、工業為力頭、科技為引擎、觀光為Plus加分」推動18鄉鎮全面升級。

蔡易餘指出，嘉義科學園區及台積電設廠是關鍵，持續解決用水部分的再生水廠、填海造陸、海水淡化廠，以及用電各產業園區擁獨立變電所供應；交通以高鐵橋下台37線到新營，串聯嘉科、南科；科技人才培育方面，目前正協助中正大學籌設推動矽光子學院，扎根培育在地的科技人才。

蔡易餘在結語強調，未來將與議長張明達合作，在既有農工科技基礎上持續轉型升級，創造更多就業機會、提升縣府財政能力，擴大社會福利照顧，財政能力增加辦跨年晚會，並強調翁章梁已完成農工大縣的關鍵階段，接下來的「農工科技大縣黃金10年，我已經準備好了」。

立委蔡易餘今參與民進黨嘉義縣長初選提名政見發表會。(記者黃政嘉攝)

