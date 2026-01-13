民進黨嘉義縣長初選明早公布 台南「妃憲對決」壓軸



民主進步黨布局2026年縣市首長選舉，本週啟動嘉義縣、台南市與高雄市3個選區的初選民調。依黨中央抽選結果，高雄市率先執行民調，昨晚完成調查並達到有效樣本數，今天（13日）上午已開封並公布結果，賴瑞隆以55.99％得票率、0.61％差距擊敗邱議瑩勝出；黨中央也同步公告，今晚將執行嘉義縣初選民調，意味著競爭激烈的台南市長初選「妃憲大戰」將成為本輪初選的壓軸。





民進黨此次2026年提名作業中，共有3個縣市需透過初選產生人選。嘉義縣長初選由立委蔡易餘與縣議員黃榮利角逐；台南市長初選則為立委陳亭妃與林俊憲對決；高雄市長初選競逐者，包含立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺。3個選區的初選民調時程，統一安排於12日至17日間陸續完成。

為確保初選程序公平，民進黨也公告相關規範，指出所有參與初選者自1月9日起，不得進行媒體露出，亦不得自行發布或引用任何民調數據；在黨中央執行民調期間，也禁止自行委託其他機構進行調查，以避免干擾初選秩序。





黨中央進一步說明，嘉義縣長初選民調將於今天晚間6時至10時30分進行，由3家民調公司同步進行室內電話調查。相關結果將於明天（14日）上午10時公布是否達到有效樣本數；若符合門檻，將於10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。（責任編輯：卓琦）

