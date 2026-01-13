民進黨嘉義縣長初選民調就在今晚 黃榮利北上表達立場

黃榮利請民眾為他守住民調電話。(取自黃榮利臉書／呂妍庭嘉義傳真)

參與民進黨嘉義縣長初選民調的立委蔡易餘說，他已做好萬全準備。(呂妍庭翻攝)

民進黨縣市長初選民調，今晚輪到嘉義縣，目前立委蔡易餘、縣議員黃榮利兩陣營加足馬力宣傳、催票，呼籲民眾務必在家等電話。

黃榮利競選團隊指出，距民調舉行只剩幾小時，但團隊腳步未歇，今戰車仍分山、海區掃街宣傳，請民眾今晚在家為黃榮利守住民調電話。

蔡易餘一大早在路口拜票，白天持續戰車掃街，表示為了這次民調，他做了萬全的準備，最後還是要拜託鄉親幫他守候電話，唯一支持蔡易餘，他已經準備好了，要接力轉型，再嘉速度。

