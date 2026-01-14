民進黨嘉義縣長初選民調揭曉！蔡易餘勝出

經過激烈的電話民調對決，現任立委蔡易餘最終擊敗縣議員黃榮利，順利在初選中勝出。（ 圖取自臉書）

記者綜合報導

備受關注的 2026 年嘉義縣長民進黨黨內初選民調結果於今（14）日正式出爐。經過昨晚激烈的電話民調對決，現任立委蔡易餘最終擊敗縣議員黃榮利，順利在初選中勝出。民進黨預計於 1 月 21 日召開中執會，正式公告提名名單。

​民調結果顯示，蔡易餘在支持度與對比式民調中均取得領先。蔡易餘隨後發表聲明感謝鄉親支持，並強調初選過後就是團結的開始，未來將承襲翁章梁縣長的「農工大縣」政策，帶領嘉義走向新局。落敗的黃榮利則展現風度，表示尊重民調結果，未來將繼續在議會為民服務，共同為嘉義的進步努力。

​隨著嘉義縣人選塵埃落定，民進黨在「嘉義地區」的布局已趨完整。