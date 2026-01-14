民進黨嘉義縣長初選民調結果出爐！ 立委蔡易餘勝出

民進黨2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業持續進行中，今（14）日公布嘉義縣長初選民調，PK國民黨籍對手王育敏，最終由立委蔡易餘以64.8135％大贏議員黃榮利的38.1949%，由蔡易餘勝出。

今（14）日民進黨秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。

嘉義縣長初選民調結果。圖／民進黨提供

