民進黨嘉義縣長初選民調結果出爐！ 蔡易餘代表參選

民進黨嘉義縣長初選民調結果出爐，由立委蔡易餘（右）勝出。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村／嘉義報導

民進黨今天公布二０二六年嘉義縣長初選民調結果，由立委蔡易餘以超過二十六個百分點的差距勝出；他感謝嘉義縣十八鄉鎮鄉親朋友，在初選過程中的支持與鼓勵，這份託付將牢記在心，贏得年底縣長選舉。

蔡易餘呼籲黃榮利放下成見，不要再「放大陳明文的影響」，共組一個團結的嘉義隊；他表示，黃榮利從政歷程中，嘉義縣前縣長陳明文給予相當多提攜與照顧，雙方也有深厚革命情感，嘉義的未來需要團結合作。

初選結果出爐後，另一參選人黃榮利對一路以來疼惜他、愛護他、始終不離不棄的團隊夥伴與支持者，表達由衷感謝。他表示，這是一場眾所皆知的艱困選戰，夥伴們明知困難仍選擇並肩同行，這份情誼與信任，讓他銘記在心。

廣告 廣告

黃榮利強調，參與這場初選，是出於對理想的堅持與對嘉義的深厚情感。為了全力投入選戰，他更賣出三分多地的家產作為參選經費，「這不是炫耀，而是一種決心，寧願自己少一點擁有，讓嘉義鄉親多一些社會福利。」

黃榮利表示，無論選舉結果如何，未來仍會把服務鄉親當作日常，把深愛嘉義當作本能，「對我而言，這不是輸贏的問題，而是努力之後，坦然承擔的結果。」

對民進黨初選結果，中國國民黨嘉義縣黨部代王育敏主委回覆：主委先前受訪時已表示：嘉義縣是艱困選區，國民黨持續推動「在野大聯盟」，如果有優秀無黨籍人士，都會一併納入考量。目前中央仍維持此一方向，持續在進行溝通與接洽，請靜待黨中央的協調結果。