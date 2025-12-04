民進黨嘉義縣長初選民調開跑在即 黃榮利縣長競選CF及看版亮相

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】民進黨嘉義縣長黨內初選民調即將開始，黃榮利發布首支競選CF《捲起袖子做》，近期更大規模完成看版佈署，從縣治所在地核心一路延伸到各鄉鎮入口、市場周邊、主要交通動線與生活圈中心，形成全縣高能見度宣傳網。黃榮利表示，希望在民調前夕，透過競選CF及刊版，明確把自己的理念傳達給每一位嘉義縣鄉親：嘉義縣的未來，不能再靠「喬」，而是要靠真正懂地方、會做實事的人。

黃榮利強調「完整的行政經驗就是自己最好的名片」！他從基層一路做到市政，再到農會與議會，40多年累積的經驗不是表面，而是能解決嘉義問題的能力。他說，從村里長做起讓他每天直接面對鄉親，更了解基層真正的需求；13年農會總幹事的歷練，培養出他精準運用財政、清理債務的能力；擔任市長時，他熟悉建設流程、爭取競爭型補助與跨單位協調，能把施政藍圖確實做出成果；進入縣議會後，他更清楚看到嘉義縣資源不均與政策效率問題，知道嘉義需要怎麼調整才能真正動起來。

黃榮利認為，過去地方財政壓力長期累積，若不從「清償債務」的根源處理，施政彈性會被綁死，他強調，未來嘉義縣政府需要更周全的財務紀律，一邊清償債務、一邊提升效率，才能有步驟的推動民眾真正有感的福利政策，提出「嘉義平衡工程」作為未來縣政的核心策略，強調將從產業再造、青年回嘉、基礎建設到農業升級四大面向全面翻轉，讓嘉義縣重新站穩腳步，也讓民眾看到實質改變。

這次黃榮利縣長刊版的佈點範圍，涵蓋全縣主要動線，就是希望讓每天通勤、買菜、上學、返家的民眾都能看見他的訴求—嘉義要更好，就需要更多「捲起袖子、會做實事的人」！黃榮利向鄉親喊話：「我用一輩子的地方經驗與行政經歷告訴大家，嘉義縣值得更好的未來!」

黃榮利蹲點嘉義四十年，電話民調懇請縣民唯一支持黃榮利，讓深耕在地的黃榮利，帶領嘉義縣大步前進，讓嘉義縣好還要更好!

圖：民進黨嘉義縣長黨內初選民調即將開始，黃榮利發布首支競選CF《捲起袖子做》，近期更大規模完成看版佈署，從縣治所在地核心一路延伸到各鄉鎮入口、市場周邊、主要交通動線與生活圈中心，讓民眾了解並主持黃榮利。（記者吳瑞興翻攝）