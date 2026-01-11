民進黨嘉義縣長初選火熱！ 黃榮利喊「只做一屆」：徹底終結明文規定傳襲

黃榮利喊若當選縣長「只做一屆」。（翻攝自黃榮利臉書）

2026九合一大選逼近，各政黨布局人選也備受矚目。民進黨方面，高雄市、台南市、嘉義縣將舉辦初選，其中，欲爭取黨內提名嘉義縣長的議員黃榮利，昨（10）日舉辦造勢晚會並說，「選縣長，給我一次機會就好！做一屆讓我徹底改善嘉義縣財政」！

「少子化衝擊生意人的生計，給我4年時間做一屆就好」，黃榮利說，台灣目前每對夫妻平均只生1.18個嬰兒，他在朴子夜市，舉辦了一場「夜市人生嘉年華晚會」，與到場的青年朋友閒聊，談到生幾個小孩？有的一個，有的兩個，三個是異類！

廣告 廣告

「為何生這麼少？統一口徑回答：負擔太大，太辛苦了」，黃榮利說，難怪嘉義縣人口，每年遞減5000多人，但縣政府束手無策，「因有44億元債務等待償還，有債務，所有社會福利政策，只能空談喊口號」！

黃榮利指出，然而派系存在，債務就會繼續存在，苗栗縣就是一個活生生例子，借錢貸款滋養派系。他上台致詞並承諾，「讓我只做一屆，徹底終結明文規定傳襲，改善縣政府財政，還清債務！3年清償，第4年讓縣民享受：滿65歲健保免費、學童學雜費補助、營養午餐補助、年年發現金！選縣長，給我一次機會就好！做一屆讓我徹底改善嘉義縣財政」！

更多鏡週刊報導

驚！北車又爆隨機攻擊 2人遊戲玩一半「竟被狠踹」怪男還亂報警遭逮

民眾疑喝到蟑螂卵鞘！店員當場捏爆竟「爆漿」 大茗發聲明致歉：一中店勒令停業

大陸冷氣團影響！15縣市低溫特報「恐跌破10度」 明起回溫「早晚仍偏冷」