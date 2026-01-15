民進黨嘉義縣長初選脫穎而出 蔡易餘展開「感恩之旅」

民進黨立委蔡易餘在民調中出線，將代表綠營選嘉義縣長，今展開「感恩之旅」。(蔡易餘團隊提供／呂妍庭嘉義傳真)

民進黨嘉義縣長黨內初選結果，立委蔡易餘將代表綠營出戰，蔡易餘昨馬上展開「感恩之旅」，今15日繼續走訪六腳、鹿草、水上、太保及朴子等鄉鎮市，向基層鄉親致謝，強調接下來會持續安排拜訪與地方基層走動，傾聽大家對嘉義縣未來發展的願景與方向。

蔡易餘表示，親守護的每一通電話、每一份支持，都是他能夠站在這裡的重要力量，「這不只是提名的結果，更是一份沉甸甸的託付與責任」，感恩之旅不只是致謝行程，更是再次走進地方、傾聽聲音、回應期待的重要開始。

蔡易餘說，會持續安排拜訪與地方基層走動，向支持他的鄉親表達感謝，也傾聽大家對嘉義縣未來發展的願景與方向，重申嘉義縣正站在關鍵轉型時刻，需要團結與持續努力，才能讓建設不中斷、進步不倒退。

展望2026嘉義縣長選舉，蔡易餘更呼籲鄉親持續給予支持與鼓勵，「這一戰不是我一個人的事，而是大家一起為嘉義打拚的過程。」

