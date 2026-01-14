民進黨嘉義縣長初選落幕！黃榮利感謝支持者、持續為嘉義打拚

（記者黃信峯／嘉義報導）民進黨嘉義縣長參選人黃榮利於今（14）日初選結果出爐後，對一路以來疼惜他、愛護他、始終不離不棄的團隊夥伴與支持者，表達由衷感謝。黃榮利表示，這是一場眾所皆知的艱困選戰，夥伴們明知困難仍選擇並肩同行，這份情誼與信任，讓他銘記在心。

圖/民進黨嘉義縣長初選落幕，黃榮利對一路以來疼惜他、愛護他、始終不離不棄的團隊夥伴與支持者，表達由衷感謝。記者黃信峯翻攝

黃榮利指出，初選結果或許未盡如人意，但一路走來的初心，並不會因此折損。他強調，參與這場初選，是出於對理想的堅持與對嘉義的深厚情感。為了全力投入選戰，他更賣出三分多地的家產作為參選經費，「這不是炫耀，而是一種決心，寧願自己少一點擁有，讓嘉義鄉親多一些社會福利。」

廣告 廣告

黃榮利特別感謝每一位信任他、支持他的嘉義鄉親。黃榮利表示，無論選舉結果如何，未來仍會把服務鄉親當作日常，把深愛嘉義當作本能，「對我而言，這不是輸贏的問題，而是努力之後，坦然承擔的結果。」黃榮利表示，初選雖已落幕，但這是一場美好且無愧於心的一戰。未來他將持續站在地方第一線，為嘉義的發展、為鄉親的期待，繼續努力、持續付出。

更多引新聞報導

丹娜絲颱風釀災！嘉縣東石鄉農曆過年前普發2千紓困金

嘉義市11家醫院聯手 引進AI與金獎標竿共創卓越品質

