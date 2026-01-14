民進黨嘉義縣長初選蔡易餘出線 黃榮利初心不改續打拼

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】民進黨嘉義縣長初選，昨（13）日晚間進行電話民調，今（14）日上午公佈由蔡易餘立委勝出，中央黨部預於1/21日召開中執會正式提名蔡易餘參選2026嘉義縣長。蔡易餘感謝鄉親與團結的嘉義隊。另位參選人黃榮利議員則感謝支持者，將初心不改的為嘉義持續打拚！

民進黨嘉義縣長黨內初選結果今天上午出爐，蔡易餘立委順利出線。蔡易餘得知勝出發表感言表示，首先要衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。黃榮利議員在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

「期盼黃榮利議員能放下成見」，蔡易餘誠摯呼籲表示，黃議員從政歷程中，陳明文前縣長給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。翁章梁縣長過去7年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。蔡易餘最後強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

黃榮利議員在獲知初選結果時，第一時間即感謝支持者，並強調將初心不改、為嘉義持續打拚！

國民黨嘉義縣黨部代理主委王育敏立委對民進黨的初選結果指出，嘉義縣是艱困選區，國民黨持續推動「在野大聯盟」，如果有優秀無黨籍人士，都會一併納入考量。目前中央仍維持此一方向，持續在進行溝通與接洽，請靜待黨中央的協調結果。