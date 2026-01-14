民進黨嘉義縣長初選蔡易餘輾壓黃榮利出線 高喊「團結嘉義隊」

民進黨2026嘉義縣長初選由立委蔡易餘對決議員黃榮利，經過昨（13）晚的電話民調，今（14）天公布民調結果，確定將由蔡易餘勝出、參選下一屆的嘉義縣長。蔡易餘得知結果後發文感謝來自18鄉鎮的每一位鄉親朋友，在這段初選過程中給予的支持與鼓勵。民眾的託付自己會牢牢放在心上，也會化為持續為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

蔡易餘表示，這段時間大家都看得見現任縣長翁章梁過去七年來的施政成果，不僅方向清楚、步伐穩健，也建立起良好的府會合作基礎，讓嘉義能一步一步穩定向前。

初選已經落幕，蔡易餘強調會正式肩負起這份責任，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮的民意代表、基層夥伴與所有支持者，整合地方力量，穩健前行，一起為嘉義打拚、推動屬於嘉義的黃金十年。

責任編輯／施佳宜

