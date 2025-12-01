民進黨嘉義縣長初選開打了 黃榮利推出首支形象CF拚出線

民進黨2026嘉義縣長黨內初選已在上個月完成登記，一共有立委蔡易餘和縣議員黃榮利參與競爭。其中黃榮利的初選看板，近日已在18鄉鎮市陸續懸掛，今（1）日更是發表首支形象 CF《捲起袖子做》，透過溫厚踏實的敘事，回顧他這40年來的從政歷程，展現他捲起袖子、踏實做事的形象。

嘉義縣議員黃榮利1日發布首支形象CF 《捲起袖子做》。（圖／黃榮利臉書）

黃榮利在臉書公布他的首支形象CF，影片呈現出過往他擔任村長、農會總幹事、太保市長到縣議員，一路都在這塊土地上深耕基層，並展現出對地方事務的熟稔，強調自己「與縣民站在一起，捲起袖子、踏實做事」，透過這些歷練累積出完整的行政經驗。

黃榮利強調，自己擁有豐富的行政經驗和優異的財政管理能力，尤其在太保市長任內，償還全部市庫債務，還讓太保市成為嘉義縣18鄉鎮市中，唯一人口持續正成長的城市，展現自己財政紀律和務實治理的成果。

黃榮利分享他這40年從政經歷並展現自己踏實做事的形象。（圖／黃榮利臉書）

黃榮利重申，嘉義縣的未來發展非常重要，必須得由有扎實財政歷練和行政經驗的人來承擔，而他願意擔負起這個責任，希望能獲得選民支持，從初選中順利出線。黃榮利說，唯有團結一心，山海共榮的願景才能實現。

至於蔡易餘方面幕僚回應近期將會有新看板亮相。（資料照／中天新聞）

相較於被歸為「賴系」的黃榮利已經提出文宣，「英系」的蔡易餘方面，幕僚回應近期也會有蔡易餘的新看板亮相，同時按照既定計畫與節奏來打這場初選。

