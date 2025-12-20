民進黨嘉義縣長初選 意外牽動藍營翁重鈞師徒恩怨史

國民黨嘉義縣太保市民代表林淑勉14日於公開活動時，呼籲綠營嘉義縣長初選支持立委蔡易餘。（圖／報系資料照）

民進黨嘉義縣長黨內初選展開，參選人之一黃榮利曾擔任太保市長，「反黃榮利」藍營太保民代林淑勉自認遭黃打壓及發動罷免，日前參加活動致詞時喊出「力挺蔡易餘」。此舉遭藍縣議員詹琬蓁錄影，於臉書痛批林淑勉，意外掀起國民黨內鬥，也讓詹琬蓁與前立委翁重鈞師徒恩怨再度浮上檯面。

林淑勉日前在地方活動致詞時表示初選支持蔡易餘，遭詹琬蓁於臉書痛批「面對背骨的黨代表，如果黨中央不處理，處在嘉義縣艱困選區的我們，就會有人有樣學樣，國民黨應該要寧缺勿濫。」林淑勉回擊詹婉蓁「忘了自己對如師如父，栽培你的黨國前輩翁重鈞委員，做過什麼傷害嗎？黨中央也沒對你黨紀處分。」

詹琬蓁則在個人臉書寫道「我不會認賊作父，過河拆橋！」此舉讓黨內自家義竹鄉代表蕭惠薰直接在詹臉書留言「你說甚麼話？請慎言！」卻又反遭詹回嗆「哪裡說錯，歡迎指正！」雙方火藥味濃厚。

地方藍營人士直言，詹琬蓁一邊指責他人「背離政黨」，另一邊卻被外界認為與黃榮利互動密切，說法前後不一，令基層感到錯愕，遭質疑存在立場反覆、政治操作矛盾的問題；也有藍營資深黨員認為林跟詹內鬥很不妥，應該各打50大板。

藍營內部親近翁重鈞的民代則指出，詹琬蓁過去在需要政治資源與支持時，曾多次公開提及受前立委翁重鈞的提攜與協助；然而在上屆國民黨提名立委候選人期間，只因翁認為吳亮儀更適宜代表國民黨選，導致引發有意參選的詹家翻臉後，轉以「不會認賊作父」等說法切割關係，此言行被基層解讀為「忘恩負義」行為，也替長期付出的前輩感到不值。

國民黨嘉義縣議員詹琬蓁日前於臉書發文「不會認賊作父」，引自家義竹鄉代表回覆「請慎言」。（圖／翻攝自詹琬蓁臉書）

