民進黨嘉義縣長初選 賴系黃榮利首支CF曝光

登記民進黨嘉義縣長初選的縣議員黃榮利，初選看板已陸續在18鄉鎮懸掛、曝光。(呂妍庭攝)

嘉義縣議員黃榮利今(1日)發表縣長初選首支形象 CF《捲起袖子做》。(呂妍庭翻攝)

民進黨嘉義縣長初選已完成登記，對決「英系」立委蔡易餘的「賴系」縣議員黃榮利，近期除初選看板已陸續在18鄉鎮懸掛，今(1日)發表縣長初選首支形象 CF《捲起袖子做》，以溫厚踏實的敘事，回顧他超過40年，從基層里長、農會體系，到太保市長、議員的公共服務歷程，突顯他捲起袖子、踏實做事的形象。

黃榮利表示，他民進黨黨員超過30年，長期參與黨內民主，深耕基層，對地方事務十分熟稔。從村長、農會總幹事、太保市長到縣議員，一路都在這塊土地上，陪著鄉親捲起袖子做事，而這些歷練，累積的是完整的行政經驗與財政歷練。

黃榮利說，他太保市長任內償還全部市庫債務，讓財政歸零再出發，也帶領太保成為嘉義縣18個鄉鎮市中，唯一人口持續正成長的城市，嘉義縣的未來發展非常重要，必須由擁有扎實行政經驗與財政歷練的人來承擔，而他願意負起這個責任，盼能獲選民眾支持，在初選中出線。

黃榮利初選登記後展現競逐態勢，蔡易餘則照既定規畫、節奏打這場初選之戰，幕僚表示，近期蔡易餘也會有新看板亮相。

