民進黨嘉義縣長初選「2選1」 蔡易餘、黃榮利同台政見會今下午登場

民進黨嘉義縣長初選將於1月12日至17日進行電話民調，隨著時程進入倒數階段，黨內競逐氣氛持續升溫。兩位有意角逐提名的參選人立委蔡易餘、縣議員黃榮利，今（4）日下午將同台參與政見會，分別說明對嘉義縣未來發展的願景與施政主張，並接受現場提問嘉賓的提問，為即將到來的初選進行重要暖身。

現任嘉義縣長翁章梁自2018年上任以來，順利連任並將於今年底完成兩屆任期。民進黨內接班布局因此成為外界關注焦點；由於嘉義縣長期呈現「綠大於藍」的政治結構，且綠營在地方執政已超過20年，黨內初選結果被視為高度牽動未來縣長選情。

此次投入民進黨嘉義縣長初選的參選人為立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利。被視為「英系」年輕戰將的蔡易餘，祖父與父親皆曾任縣議員，自身亦連任三屆嘉義縣第一選區立委，具備深厚基層實力與派系支持；至於出身基層的黃榮利，歷任里長、太保市農會理事長與太保市長，長年深耕農村與農會系統，人脈與地方動能同樣不容小覷，被視為重要的地方派系代表人物。

「2026民進黨嘉義縣長提名政見會」將於今（4）日下午2點至3點舉行，活動採現場直播方式進行。參選人登場順序依登記順序為蔡易餘、黃榮利，政見會除於民視新聞台播出外，也將同步在民主進步黨官方平台及民視新聞YouTube頻道線上直播。

