民進黨團三長改選！蔡其昌挑戰「萬年總召」柯建銘 書記長僅范雲登記

民進黨立法院黨團三長改選登記截止，幹事長無人報名，范雲登記參選書記長。（合成照片／張哲偉攝）





立法院新會期即將登場，民進黨立法院黨團三長改選昨天（30日）截止登記。現任總召柯建銘表態爭取連任，立委蔡其昌正式登記參選，總召一職出現競逐態勢；幹事長則無人報名，現任副幹事長范雲則參選書記長。范雲表示，從政初衷在於守護台灣主權與民主，但強軍條例與總預算至今未過，令人憂心，若獲支持，願在下會期承擔更多責任。

民進黨立法院黨團近日啟動總召登記與改選作業，立委蔡其昌正式登記參選，向被外界稱為「萬年總召」的柯建銘發起挑戰，黨團權力布局因此備受矚目。此次黨團幹部改選登記已於昨天截止，幹事長一職無人登記，書記長則僅有立委范雲完成登記。相關改選結果，預計將於2月下旬正式揭曉。

范雲表示，她投入政治的初衷，是希望守護台灣的主權與民主；在當前國際情勢嚴峻之際，立法院卻仍未通過強軍條例與總預算，令人感到憂心。她指出，自己在本會期擔任副幹事長期間，更深刻體會到黨團運作的重要性，「如果大家支持，我願意在下個會期承擔更多責任。」（責任編輯：殷偵維）

