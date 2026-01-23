民進黨團三長新會期改選 柯建銘鬆口：會登記總召

台北市 / 武廷融 綜合報導

立法院第四會期將在本月底休會，民進黨團今(23)日行文黨籍立委辦公室，徵詢參選下會期民進黨團三長意願。而現任民進黨團總召柯建銘在大罷免結束後傳出遭黨內逼宮，日前又喊出「這一屆做完就要離開立法院」，外界關注他是否將會擔任下會期總召？柯建銘則表示「我會去登記」。

立法院第四會期1月31日休會，民進黨團辦公室今日行文黨籍立委辦公室，徵詢下個會期的黨團三長參選意願。根據民進黨團組織規程，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立法委員達三屆以上者，為當然候選人。幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達二屆以上者，得為候選人。

而在大罷免結束後，民進黨內掀起一波檢討聲浪，總統賴清德也表達盼黨團改組，疑似就是要柯建銘退居二線，但最後柯建銘仍繼續擔任總召。而柯建銘日前表示，做了25年總召，「這一屆做完就要離開立法院」。如今新會期將開始，有媒體詢問柯建銘是否登記總召？柯建銘則簡單表示，會登記參選下個會期的總召。

