民進黨團再提釋憲 國民黨團轟綠營找大法官當打手：年金釋憲是自打嘴巴

國民黨立法院黨團19日痛批，民進黨政府再次上演「民主倒退」戲碼，將大法官推上政治第一線，形同架空國會、為權力集中鋪路。

停砍年金修法已完成三讀程序，不過中央政府與民進黨立法院黨團都聲請釋憲，再度引發議論。國民黨立法院黨團19日痛批，民進黨政府再次上演「民主倒退」戲碼，將大法官推上政治第一線，形同架空國會、為權力集中鋪路。

國民黨團指出，停砍年金修法核心在於落實對公教人員的信賴保護，矯正過去過度剝奪式的改革，相關法案經國會三讀通過，程序完備，行政院長卓榮泰副署、總統府也已公告實施，如今卻回頭聲請釋憲，等同否定自身行政作為，是赤裸裸的自相矛盾。

國民黨團抨擊，民進黨長期把憲法法庭當成政治延長線，國會表決不利就訴諸司法，讓大法官淪為政治攻防工具，嚴重傷害司法威信。若連攸關基層公教人員尊嚴與基本公平的法案都遭否定，司法公信力勢將全面流失。

國民黨立法院黨團強調，面對司法追殺，絕不退縮。對於未符合法定開會人數的憲法法庭所作成的違憲判決，人民不會承認其正當性與合法性。

國民黨團最後呼籲賴清德總統，勿再一意孤行、與民意對撞。年金改革不該成為製造對立、操作選舉的工具，而是回應制度不公、還給公教人員基本尊重，這場釋憲鬧劇，應到此為止。

