民進黨團又喊話韓國瑜！與卓榮泰見面解決《財劃法》僵局

行政院於今（20）日通過院版《財劃法》修正草案，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，行政院長卓榮泰已表達願與立法院長韓國瑜見面共商解決之道，呼籲韓國瑜展現政治智慧，與行政院共同解決僵局。

鍾佳濱資料照。（圖／中天新聞）

卓榮泰今日主持行政院記者會時表示，這次行政院通過的《財劃法》版本目前看來是可以取得最大共識的版本，內容也最具合理性，希望立法院不要再一意孤行，能審慎看待，希望獲立法院各黨團的支持，把財政穩健回歸到正軌，否則若執行立法院再修正《財劃法》版本，國家被迫坐上財政失速列車，將是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害。

卓榮泰資料照。（圖／中天新聞）

鍾佳濱今日在立法院向媒體表示，去年藍白修《財劃法》就要求行政院提出版本，但在未等候行政院草案的情況下，通過了被外界批評為草率的烏龍版修正條文，本月初又通過進化為霸王版條文，既然行政院已提出更完善的版本，卓榮泰並表達願在總質詢後與韓國瑜見面，相信韓國瑜應該有政治智慧。

韓國瑜資料照。（圖／中天新聞）

鍾佳濱並呼籲藍白敞開心胸，與行政院版一同接受社會公評，也讓各地方政府有清晰的法律依循。

