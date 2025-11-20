民進黨團向韓國瑜喊話 共商解決財劃法僵局

（中央社記者林敬殷台北20日電）行政院會今天通過財政收支劃分法修正草案，民進黨立法院黨團今天表示，既然行政院長卓榮泰有意共商解決之道，不妨就讓政院版進入立院討論，相信立法院長韓國瑜應該有這個政治智慧，也希望藍白敞開心胸，讓各地方政府有所依循。

立法院會14日三讀通過藍白提出的財劃法修正條文，朝野升高對立態勢。

對於媒體詢問，是否認為在野黨有可能封殺行政院版財劃法修正條文，民進黨團幹事長鍾佳濱上午在立法院受訪時表示，他不認為一定要封殺行政院版，藍白去年惡修財劃法時，就不斷要求行政院趕快送出院版的修正條文，而且，立法院過去慣例及各黨團默契，都會是以行政院版為最主要的修法版本來討論。

鍾佳濱說，立法院去年惡修財劃法時，在野黨立委喊話要行政院提版本，等不及就通過草率的烏龍版，現在又進化成上週通過的霸王版。既然行政院提出更完善，並跟全國各地方政府討論過的版本，卓榮泰更表達願在總質詢後跟韓國瑜見面共商解決之道，相信韓國瑜應該有政治智慧。

鍾佳濱表示，立法院會去年12月通過財政收支劃分法的惡修版本，韓國瑜直到今年3月才正式將法案送出立法院，既然行政院願意提出修法版本，不妨就讓它進入立法院討論，不要老是讓外界覺得，藍白合流只會搞逕付二讀，只會搞跳過委員會，只會搞黑箱修法，希望藍白能夠敞開心胸，勇敢的面對他們通過的版本，跟行政院版一起讓社會公評，也讓各地方政府有個依循。

此外，針對柬埔寨太子集團跨國詐欺洗錢案，多名立委批評，台灣在美國起訴主嫌陳志後才分案查辦，影響政府打擊詐欺形象。

鍾佳濱表示，全球防洗錢就是在8年前由美國政府率先發動，因為美元是全世界的流通貨幣，美國可以透過金融匯款有所掌握，也算是防洗錢規範的制定者，如果美國透過反資恐、反洗錢機制對各項資訊有所掌握，並有效的先判讀出包括詐騙集團在內各種的金融犯罪，這也不足為奇。（編輯：翟思嘉）1141120