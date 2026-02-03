民進黨團喊話程委會關鍵一票：勿再與藍營站在一起

立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，希望在未來的程序委員會可以看到民眾黨關鍵的一票，支持總預算付委、支持國防預算付委，也喊話新興預算動支案違法，白營6立委勿再與藍營站在一起。（本報資料照片）

民眾黨新任6名立委今（3日）到立院宣誓，又傳出民眾黨團內定新任總召陳清龍與綠委王義川通電，引發外界探討未來綠白合作的可能性；立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，希望在未來的程序委員會可以看到民眾黨關鍵的一票，支持總預算付委、支持國防預算付委，也喊話新興預算動支案違法，白營6立委勿再與藍營站在一起。

陳培瑜表示，剛開議還是充滿了期待，因為光是在程序委員會就會有1票非常關鍵的民眾黨立委，只要他在相關程序案可以讓預算，讓國防可以付委審查，就有可能綠白合，雖然剛剛開議還沒有正式開會，但是希望在未來的程序委員會可以看到民眾黨關鍵的一票，可以支持總預算付委、支持國防預算付委。

她認為，立委之間的私交會互相通電話這都是正常的事情，所以只要白營立委願意在程序委員會表達支持，未來在提案在預算上相信都有綠白合作的機會，因為綠白合不是為了政治利益，是為了讓總預算付委，讓國防預算付委，讓人民在意的事情可以實質推進。

至於賴清德總統2日向立法院長韓國瑜喊話，盼其發揮功能，速審總預算、讓國防特別預算通過；陳培瑜表示，韓國瑜真的覺得可以好好跟國人報告，「為什麼他不主持公道？為什麼他不去規勸國民黨跟民眾黨立委在總預算有所推進？」韓國瑜應該要跟國人報告，他站在立法院院長的主席台上的時候，他如何看待台下這些荒謬的在野黨委員。

她說，所以為什麼要喊話給韓國瑜，因為他現在真的是唯一有可能主持公道，讓事情實質推進的人，韓國瑜回想一下20年前還是一個菜鳥立委時，「你是多麼希望當時的院長可以主持公道、可以調和鼎鼐」，但很可惜如今變成大家仰望的院長，韓國瑜你卻一步步地退縮，一步步地妥協，一步步地做出不合理的事情，這才是韓國瑜跟立法院祕書長周萬來現在最大的問題。

此外，陳培瑜也像白營新任3位立委喊話，不管接下來在哪個委員會，不管去會不會去程序委員會，都要拜託請站在台灣人民有利的角度實質推進總預算、國防以及各式各樣的法案，也呼籲開議後很快就會表決新興預算動支案，但那是一個違法的提案，是一個非常不適切的提案，甚至有可能違憲，所以先公開呼籲這6位立委絕對不要再跟藍營站在一起。

