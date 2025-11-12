民進黨團回應韓國瑜談話 盼以蒼生為念團結國會

（中央社記者王揚宇台北12日電）總統賴清德盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今天做出回應。對於韓國瑜的說法，民進黨立法院黨團表示失望跟遺憾，也說韓國瑜選擇與加害人站在一起，呼籲韓國瑜以蒼生為念，團結國會、對抗侵略。

中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。賴總統11日表示，非常期待韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋。

廣告 廣告

韓國瑜今天在副院長江啟臣的陪同下，於立法院向媒體發表談話表示，從賴總統點名他，很明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」，而且賴總統若真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動及撤回中國大陸為境外敵對勢力。

韓國瑜談話結束後，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜在黨團記者室召開記者會回應，請韓國瑜以蒼生為念，團結國會、對抗侵略。

鍾佳濱表示，肯定韓國瑜願意為了國會尊嚴，站出來發表講話，也肯定韓國瑜清楚說明，包括沈伯洋在內，所有國會議員都可能遭遇到同樣的人身安全威脅等。

鍾佳濱說，但在這2點肯定之餘，他也想問韓國瑜，如果中共不是台灣的境外敵對勢力，今天破壞台海和平安全現況的是誰，難道對準台灣的飛彈及共機、共艦繞台，是要來跟台灣人民問候早安嗎。

鍾佳濱指出，賴總統之前在將官晉任授階典禮說到，台灣要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一，這難道不是中華民國台灣全體民眾的共同目標。

廣告 廣告

鍾佳濱表示，當國家元首表明維持台海安定的決心，希望韓國瑜團結國會的朝野各黨派，支持國家元首捍衛國家主權、維持現狀安定、保障人民安全的立場。

陳培瑜認為，韓國瑜的談話內容，會讓全世界民主國家好朋友及曾經受到極權壓迫的人感到悲傷、遺憾，因為韓國瑜選擇跟加害人站在一起。

陳培瑜指出，不知道韓國瑜為何會說出這些話，不希望國民黨內的鬥爭，變成消費全台灣人民的民主自由，更不希望因此造成錯假的國際訊息，希望韓國瑜不要只看到政治事件，要聽見全世界所有人民對於民主自由的在意、對民主自由的堅持。

陳培瑜最後提到，不知道韓國瑜選擇跟加害人站在一起，還有沒有別的原因，而民進黨一直以來都堅持中華民國在台灣，維持現狀、維持自由民主的憲政，才是確保兩岸和平最重要的關鍵。（編輯：翟思嘉）1141112