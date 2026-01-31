民進黨團幹事長無人問津 書記長一人登記 范雲曝參選原因

民進黨立委范雲。（范雲辦公室提供／王千豪台北傳真）

立法院下會期將於2月24日開議，民進黨立院黨團日前徵詢參選黨團三長意願至30日截止，總召部分有現任總召柯建銘、前立院副院長蔡其昌角逐外，書記長僅綠委范雲登記，幹事長則乏人問津。范雲今（31）天受訪表示，她從政的初衷是希望守護台灣的主權與民主，當前國際情勢險峻，因此如果大家支持，她願意在下會期承擔更多責任。

民進黨團23日行文黨籍立委，徵詢參選黨團三長意願，其中總召一職有柯建銘、蔡其昌登記；幹事長連續2會期無人登記；書記長一職則有范雲登記，而這不是范雲第一次登記參選書記長，她在第4會期曾一度登記參選書記長，後因故撤回。

范雲表示，她從政的初衷是希望守護台灣的主權與民主，當前國際情勢險峻，立法院卻至今未通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與115年度中央政府總預算案，讓人憂慮。而她這個會期擔任副幹事長，了解到黨團工作的重要性，如果大家支持，她願意在下會期承擔更多責任。

針對幹事長一職無人登記，曾三度擔任幹事長的綠委吳思瑤表示，他會持續跟黨團51位優秀的同仁喊話，黨團的幹部除了是承擔責任，更是個人政治歷練的學習，而她不會再回鍋、回任黨團幹部。至於總召選舉，吳思瑤說，民進黨是民主體質的政黨，有非常正規的民主程序，不管是協調、票選，都會做出最好的民主示範。

