民進黨團幹部交接 何欣純當盧秀燕面喊：我當市長我來普發現金

台中市議會民進黨團交接，與何欣純齊喊贏回台中團結勝選。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會民進黨團今舉行幹部交接，民進黨台中市長參選人、立委何欣純及台中市長盧秀燕均到場致意，何欣純致詞時當盧秀燕面前喊「未來若當市長，會無縫接軌，好的市政會延續，不夠好的會再精進，會讓市民享有城市紅利，未來也會普發現金，讓市民共享台中市經濟成果」；台下盧秀燕僅保持微笑或跟身旁的人交流，沒有多所回應。

民進黨團新任總召、議員周永鴻說，選今天交接是因今日是每年1月的第三個星期一，是美國的「馬丁路德金恩日」，雖是美國的節日，跟台灣有關聯，都是民主國家追求自由平等，捍衛的核心價值是相通的，他率新黨團團隊包括3名副總召何文海、施志昌、陳俞融及幹事長江肇國、書記長蔡耀頡，強調未來會持續監督，讓市政更好。

盧秀燕肯定卸任總召王立任理性監督，另肯定周永鴻的能力，除是民意代表也曾任市府官員，能同理行政立場，未來也會與議員監督一起努力讓市政更好。

何欣純應邀致詞時指出，交接是責任更是傳承，肯定議員均很優質監督讓市政更精進，以後她當市長，也希望議員不放水，要全力監督。

何欣純看著台下的盧秀燕說，未來好的政策她會延續，無縫接軌帶台中城市邁向國際，讓台中既在地又國際，發揮自己的能量邁向國際，更強調，國際城市行銷不是只有靠廣告宣傳，還是要腳踏實地去做，才能在廣告宣傳公關手法下，讓台中城市意象大放異彩。

她更說，未來也會讓市民享有城市紅利，包括前總統蔡英文及現任總統賴清德、行政院均有將經濟成果紅利與全民共享，均有普發現金，未來如果財政許可，她也會來普發現金，讓市民共享台中市經濟成果。

何欣純再強調，好的政策她會延續做、再精進，做不夠好之處會設法解決、改善讓它更好，讓大台中開創新局、欣欣向榮，會展開新市長治理模式，也盼戰力強、炮火強的議會團隊一起合作無間，讓大台中更好。

何欣純當盧秀燕面前喊未來她若當選將普發現金。(記者蘇孟娟攝)

何欣純今與盧秀燕同台。(記者蘇孟娟攝)

何欣純與盧秀燕均出席民進黨團幹部交接典禮。(記者蘇孟娟攝)

