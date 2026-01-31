民進黨團幹部改選乏人問津！幹事長沒人登記 書記長僅范雲參選

民進黨立院黨團幹部將進行改選，意願徵詢已於30日截止。總召職位由現任總召柯建銘與綠委蔡其昌角逐，書記長僅有綠委范雲一人登記，幹事長則連續2個會期無人登記。范雲表示，從政的初衷是希望守護台灣的主權與民主，當前國際情勢險峻，如果獲得大家支持，她願意在下會期承擔更多責任。

民進黨立委范雲登記參選黨團書記長。（圖／翻攝自范雲臉書）

民進黨團於23日行文黨籍立委，徵詢參選黨團三長意願。其中總召一職有柯建銘、蔡其昌登記；幹事長連續2會期無人登記；書記長一職則有范雲登記。這並非范雲首次登記參選書記長，她在第4會期曾一度登記參選書記長，後因故撤回。

廣告 廣告

民進黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

范雲指出，她從政的初衷是希望守護台灣的主權與民主，當前國際情勢險峻，立法院卻至今未通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與115年度中央政府總預算案，讓人憂慮。她在這個會期擔任副幹事長，了解到黨團工作的重要性，如果大家支持，她願意在下會期承擔更多責任。

民進黨立委蔡其昌參選總召。（圖／中天新聞）

針對幹事長一職無人登記的情況，曾任幹事長的綠委吳思瑤表示，她會持續跟黨團51位優秀的同仁喊話，黨團的幹部除了是承擔責任，更是個人政治歷練的學習。吳思瑤強調，她不會再回鍋、回任黨團幹部。至於總召選舉，吳思瑤說，民進黨是民主體質的政黨，有非常正規的民主程序，不管是協調、票選，都會做出最好的民主示範。

延伸閱讀

黨團權力重組！柯建銘、蔡其昌尷尬摟腰 英系6席決採一致行動！

影/蔡其昌表態選黨團總召 陳鳳馨揭關鍵：這是賴清德和柯建銘在選

綠營總召內部角力白熱化！英系6票成關鍵 蔡易餘喊話盼溝通