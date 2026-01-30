民進黨團幹部改選他和陳培瑜沒登記 鍾佳濱盼成員輪流付出

民進黨立法院黨團幹部即將進行改選，立委蔡其昌登記參選黨團總召，對決現任總召柯建銘，引發討論。值得注意的是，現任幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜都確定不參選連任，鍾佳濱表示，自己和陳培瑜都沒有登記參選，他認為黨團工作應該由成員輪流付出，兩人將全力支持未來產生的黨團三長。

鍾佳濱。（圖／中天新聞）

鍾佳濱說明，民進黨立院黨團的改組傳統，總召集人任期為一年一期，幹事長與書記長則是一會期一期。他指出，當黨團三長產生之後，會再循序分別產生兩位副幹事長與副書記長，總共組成黨團七長的領導架構，這套運作模式已經行之有年。

陳培瑜。（圖／中天新聞）

對於不參選連任的決定，鍾佳濱表示，自己沒有去登記，據他了解陳培瑜也是如此。他強調黨團的工作相當吃重，應該由成員輪流為黨團付出。鍾佳濱承諾，他們會支持未來的黨團七長，持續為黨團效命，共同實現民進黨團在立法院的自主運作，並為台灣人民福祉進行立法工作。

