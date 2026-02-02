民進黨團幹部改選2/24出爐 黨內盼先協調勿投票

立法院新會期今天(2日)展開，民進黨立院黨團三長改選在即，此次總召由尋求連任的現任總召柯建銘與曾任立法院副院長的立委蔡其昌競爭。據悉，新系、正國會、蘇系都希望此次黨團幹部選舉能先協調，不希望走到投票那一步。民進黨立委吳思瑤表示，黨團幹部大概會在2月24日開議日確定，無論誰出線，民進黨團都會團隊合作。

立法院第11屆第5會期2日展開，民進黨團三長即將改選，日前截止登記；總召部分，由尋求連任的民進黨團總召柯建銘與曾任立法院副院長的立委蔡其昌相互競逐，黨團幹事長尚無人參選，書記長僅現任副幹事長范雲登記。

「英系」的民進黨立委王世堅日前受訪，明確表態支持蔡其昌出任總召，指黨團運作應與時俱進。不具名新系綠委表示，總召的更換，應該是黨團大多數人的默契，不過，黨團內部會先協調，希望不要走到投票這一步。據悉，正國會、蘇系也希望柯建銘、蔡其昌能先進行協調，都不希望用投票方式。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，柯建銘是國會的「百科全書」，相當嫻熟議事，也深具國會經驗，若柯建銘連任，他是「The best」；蔡其昌則是另外一個「The best」，蔡其昌是目前現任民進黨立委中，唯一擔任過副院長職務的人選，對於議事經驗更不在話下；所以在立法院2月24日開議前，民進黨團可以好好思考，如何從兩個「The best」選出「The best of the best」。

吳思瑤說，她相信無論未來黨團新三長如何組成，民進黨團51戰隊都是「Teamwork」，也是國會最民主的黨團。她並表示，民進黨團幹部人選大概會在開議日當天確定。

民進黨立委鍾佳濱指出，在他擔任10年立委生涯中，首次遇到總召選舉出現競爭的狀態，對於民進黨團而言，若有2人登記角逐黨團幹部，就會先協調，若沒有人登記，就要繼續尋覓人選，若只有1人登記，可能就是同額當選。他並強調，黨團幹部是為大家做事，無論誰出線，都需要黨團成員支持與合作，才能將努力發揮到最大，這也是民進黨團一致的原則。