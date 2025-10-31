台中市議會民進黨團總召王立任說明，「特地來監察院，就是要檢舉台中市長盧秀燕、台中市農業局長張敬昌和環保局長陳宏益3個人怠忽職守、瀆職，這一次爆發非洲豬瘟就看到整個市政府的作為荒腔走板。」

台中市副市長鄭照新回應，「台中市政府的態度都是一貫的，在這個執行的過程中，第一線的同仁如果很辛苦的要獎勵，那如果說有些他沒有按照這個指引，或者是不是有違法疑慮的，經過調查也不應該包庇，就是賞罰要分明。」

民進黨台中市議員指控，台中市府防疫反應延宕，疫調反覆修改，此次事件中是否有怠忽職守、違反行政程序或隱匿事實等情事？對此台中市政府表示，感謝中央協助指導，市府跨局處全力防堵疫情，對於後續責任歸屬的釐清、相關人員的究責或獎勵，市府都會核實查處。

更多公視新聞網報導

梧棲案場仍驗出非洲豬瘟陽性 台中市府：髒亂超過預期

民進黨團控中市府防疫怠忽職守 赴監院檢舉盧秀燕等人瀆職

防境外電商成非洲豬瘟防疫破口 海關、防檢署強化查緝

