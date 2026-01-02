民進黨團提案嚴厲譴責大陸軍演 喊話藍白不要背棄國軍

民進黨團今天（2日）將在院會中提案「嚴厲譴責中共軍演」，呼籲大陸停止挑釁。（林楚茵辦公室提供）

共軍上週展開「正義使命」實彈軍演；民進黨立委林楚茵表示，民進黨團今天（2日）將在院會中提案「嚴厲譴責中共軍演」，呼籲大陸停止挑釁。她也喊話在野黨，待會按下表決器時，不要背棄第一線的國軍。

林楚茵指出，「正義使命」軍演連國民黨副院長江啟臣都說「已經直接威脅台灣家門口」，民進黨在這份提案中，強調面對威脅，朝野應秉持「同島一命」的精神，團結對外。

林呼籲藍白委員，國安沒有顏色，敵人不會區分你是藍是綠。

林楚茵表示，前線國軍弟兄姊妹正在海空第一線保護國家；「希望藍白待會按下表決器時，不要背棄他們，不要讓台灣的國會淪為沉默的幫兇」。

