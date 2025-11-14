民進黨團提案譴責中共跨國鎮壓 逕付二讀交付協商

民進黨立院黨團書記長陳培瑜14日一早代表黨團遞案，譴責中共立案調查民進黨立委沈伯洋。（摘自陳培瑜臉書）

大陸立案調查民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，民進黨立院黨團今（14）天在立法院會提案，要求立法院針對中共對我國會議員跨國鎮壓予以譴責外，並強調中國對台灣沒有任何管轄權，立法院朝野應共同堅守國家主權不容侵犯。全案逕付二讀，交付黨團協商。

民進黨團提案指出，一、針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民之跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責。二、中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權，亦無權對我國人民實施任何懲戒，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利。立法院應無分朝野，堅守國家主權不容侵犯、自由民主不容踐踏、台灣人民不容恫嚇之基本立場，共同捍衛台灣主權與民主自由等。

三、為保障我國人民的基本權利與人身安全，政府應積極採取必要的應處措施及防範作為，並與國際社會加強合作，共同反制與杜絕任何侵犯他國主權、危害民主自由及人身安全之粗暴行為，以確保民主社會不受跨國鎮壓之威脅。

值得一提的是，過往朝野攻防時，皆因民進黨團議程草案遭否決，導致民進黨團所提議案無法進到院會討論。這次儘管藍白依舊否決民進黨團版本，但將該案列入藍白版本中的第15案，使該案得以處理。該案在議事人員宣讀後，依照今日黨團協商結論，全案逕付二讀，交付黨團協商。

