民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商

（中央社記者王揚宇台北14日電）中共點名對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒威脅全球追捕。民進黨立法院黨團提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。

民進黨立法院黨團今天提案，建請院會作成決議，「針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民的跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責」。

民進黨團提案指出，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權，也無權對台灣人民實施任何懲戒，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利。立法院應無分朝野，堅守國家主權不容侵犯、自由民主不容踐踏、台灣人民不容恫嚇的基本立場，共同捍衛台灣主權與民主自由。

提案提及，為保障台灣人民的基本權利與人身安全，政府應積極採取必要的應處措施及防範作為，並與國際社會加強合作，共同反制與杜絕任何侵犯他國主權、危害民主自由及人身安全的粗暴行為，以確保民主社會不受跨國鎮壓的威脅。

立法院會今天開會時，朝野黨團討論後達成共識。立法院長韓國瑜說，本案依照黨團共識逕付二讀。依照立法院職權行使法規定，決議交付黨團協商，並由民進黨團負責召集協商。

此外，針對「太子集團」在台涉嫌跨國詐欺及洗錢案，國民黨立法院黨團提案指出，建請院會作成決議，針對太子集團跨國詐欺及洗錢案，賴政府打詐及洗錢防治上全面失能，財政部、金管會及內政部等相關部會怠惰不作為，以致形成重大的防詐破口，嚴重危害社會秩序及國際形象，對於行政院長卓榮泰監督不周應予最嚴厲的譴責。

韓國瑜說，依照黨團共識，本案逕付二讀。依照立法院職權行使法規定，決議交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。（編輯：林克倫）1141114