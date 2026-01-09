民進黨團提處理復議案為總預算解套 遭藍白否決 僵局仍未解
1.25兆國防特別條例 第六度遭藍白封殺
115年度中央政府總預算案於去年10月7日遭民眾黨立法院黨團提出復議，無法付委審查，民進黨團今天在立法院會提案，要求處理復議案，盼為總預算案解套，不過藍白黨團聯手，以59票比50票，封殺民進黨團提案，總預算案僵局未解。此外，立法院會今天表決通過封殺新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案付委審查；自去年12月2日起，藍白兩黨已聯手六度封殺國防特別條例。
民眾黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，於去年10月7日對115年度中央政府總預算案提出復議。
前民眾黨主席柯文哲2日為民眾黨立委陳昭姿推動的人工生殖法草案，拜會朝野黨團，民進黨團總召柯建銘利用柯文哲拜會的機會，遊說民眾黨團支持總預算案及國防特別條例草案。
不過，立法院程序委員會在6日排定議事日程時，並未通過民進黨團提案，將復議案排入院會討論事項議程，反而通過由民眾黨立委劉書彬代表藍白的提案，將議事日程草案送院會處理。
民進黨團今天在院會再次提案，要求增列該復議案列入討論事項議程，遭藍白兩黨反對，立法院長韓國瑜裁示表決。經過表決，藍白以59票比50票，封殺民進黨團提案。
此外，媒體報導，國民黨團擬針對 TPASS 通勤月票等部分項目，先行付委審查。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱會前受訪說，根據預算法規定，在年度總預算案未如期完成審議時，在有些情況下可先行動支，而就文字的原意來看，是行政院可針對急迫、必要的事項，請立法院同意，但現在立法院最大黨（國民黨）卻挑其想要通過的通過，為何不全案進行審查？
而國民黨立法院黨團書記長羅智強受訪時則表示，基本上國民黨團都希望賴政府能夠先合法編列預算，面對現在總預算的僵局，解鈴還須繫鈴人，希望賴政府盡快編足軍人加薪、退休警消保障的相關預算。
另外，為強化自我防衛能力，行政院會於去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案送立院審議，藍白隨即在12月2日程序委員會首度封殺，無法排入院會報告事項議程，藍白反以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案排入院會議程。
立法院6日程序委員會通過藍白立委提案，將議事日程草案送交院會處理。院會議程未定情況下，民進黨立法院黨團為讓國防特別條例付委的提案能在院會處理，黨團書記長陳培瑜等人昨晚到議場前排隊，於今天一早完成遞案。
朝野黨團今天一早協商，仍未達成共識，立法院長韓國瑜於協商結束後宣布開會。國民黨團對民進黨團提案表示異議，韓國瑜裁示表決。藍白黨團最後以59票比50票，成功封殺國防特別條例草案付委審查，第六度封殺該案。
連同遭否決無法付委審查的新台幣1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，民進黨團變更議程於社會福利及衛生環境委員會排審人工生殖法草案，但民進黨團尋求柯文哲及民眾黨團合作的兩項重大議案，並未獲得正面結果。
（責任主編：莊儱宇）
