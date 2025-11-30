民進黨團提「選舉放2天假」 黃國昌稱：要阻礙年輕人出來投票

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

立法院國民黨、民眾黨團欲推動「不在籍投票」專法，而民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」因應，該案明定選舉、罷免、公投投票日當天及其前一天都應該要放假。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，別把此案視為「洪水猛獸」，民眾黨團會用最開放的態度來審慎討論；他聲稱，綠營的這些手段只是要阻擋國內移轉投票的一種策略。





今早9時，黃國昌在民眾黨新北市議員陳世軒的陪同下，前往新北市新店區安康路二段的公館崙福德宮出席「民眾加菜啦！」活動，發放美味健康的高麗菜給市民，並於活動前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，怎麼看立法院在推不在籍投票，民進黨反對，還想推2天的民主假？對此，黃國昌表示，對於民進黨來講，過去把國內移轉投票打成是中共介選，後來發現這個謊言沒有辦法繼續編下去了，現在就要透過其他的方式來阻擾國內移轉投票。

他說，希望民進黨好好看一看世界各國，國內移轉投票早就成為常態了，不要把國內移轉投票視為「洪水猛獸」。

至於在國內移轉投票之外，是不是投票以前要多放假一天，黃國昌則強調，他在黨團協商時就曾講過，民眾黨團會用最開放的態度來審慎討論。

黃國昌質疑稱，他覺得很奇怪的一件事情，過去民進黨砍了勞工7天假，今年要還給勞工假期，對於在投票前要多放假1天從來提都沒提，所以目前看起來民進黨的這些手段，其實只是要阻擋國內移轉投票的一種策略而已，最重要的是民進黨害怕年輕人出來投票，他們希望利用年輕人投票時可能因為學業、工作沒辦法出來投票，要阻礙年輕人出來投票，「我覺得這才是民進黨真正最大的目的」。







