民進黨團當面拜託協助總預算案 柯文哲喊：我現在是「朝廷欽差要犯」！

民眾黨前主席柯文哲為協助立委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，今天先後拜會藍綠黨團。拜會民進黨團時，民進黨團當面向他拜託，在總預算案上多幫忙，柯文哲則自嘲「我現在是朝廷欽差要犯欸！」

柯文哲拜會民進黨團，被拜託多幫忙總預算。（圖／中天新聞）

柯文哲今天行程滿檔，一早先拜會國民黨立院黨團，中午單獨拜會柯建銘，下午再赴民進黨團，民進黨團三長、綠委林月琴、王正旭出席接待。柯文哲說，沒有爭議的民生法案應優先處理，《人工生殖法》是陳昭姿最大期望，他坐牢一年，上周才言詞辯論結束，希望沒有爭議的法案先處理，並轉頭對一旁的柯建銘說「有老柯都可以解決」。

柯建銘肯定陳昭姿為《人工生殖法》非常用心，但因行政院有院版，黨團還是會照院版走。不過他話鋒一轉，表示柯文哲既然來了，期待民眾黨在總預算案上可以幫忙。柯文哲對此回應「哪有什麼關鍵席次，你老大欸！你以前就沒問題」。柯建銘接著說，「那我懂你意思了，柯覺得總預算案是可以坐下來談的」，柯文哲則簡短回應，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲拜會民進黨團。（圖／中天新聞）

陳培瑜指出，總預算在程序委員會就被擋住了，如果在程委會就被擋住，坐下來喬也是沒有效，就是沒辦法審。她強調民眾黨身為關鍵席次就可以展現態度，期待下周二程委會關鍵席次的態度。此時柯建銘緩頰表示「來者是客」。柯文哲自嘲現在沒有官職，「我現在是朝廷欽差要犯欸！」民進黨團幹事長鍾佳濱連忙接話說「你是精神領袖欸！」

柯文哲拜會民進黨團。（圖／中天新聞）

陳昭姿表示，柯文哲帶他們來就是希望跟執政黨立委好好討論，有疑慮的地方民眾黨團願意用最嚴格的方式來處理，希望讓法案有個起步。鍾佳濱則指出，《人工生殖法》最嚴格的是國民黨團版本，最開放的是民眾黨版本，民進黨走中道方法。他建議未來民眾黨可跟民進黨走近，「可能你們的案子比較會通過」，希望能有機會跟民眾黨合作。

