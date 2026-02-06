民進黨團發函韓國瑜：李貞秀一年內未退籍、立院應解職

民進黨團書記長陳培瑜出示民進黨團發文韓國瑜要求李貞秀若未解除中國國籍，一年後，立法院應予以解職 圖：陳培瑜提供

[Newtalk新聞] 民進黨團書記長陳培瑜今（6）日表示， 民進黨立法院黨團正式發函給立法院長韓國瑜，請韓國瑜查清楚，李貞秀如果違反「國籍法」，立法院應該予以解職。

陳培瑜表示，根據「國籍法」第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。

陳培瑜說，這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。民眾黨的麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。所以內政部從一月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應。今天，民進黨立法院黨團也正式發函，請韓院長不要再拖了，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代！

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀國籍惹議！內政部搬出不提供密件及不備詢的法源依據

為了不讓李貞秀為難 陸委會：索資也會用最嚴格的條件處理