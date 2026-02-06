民進黨團發函韓國瑜 要求速查李貞秀國籍

▲李貞秀雖順利就職立委，但無法放棄中國籍仍引發爭議。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題引發爭議，內政部長劉世芳昨日表示，李貞秀並沒有完成退籍申請手續，解職部分就由立法院來進行，更稱將不提供機密資料並希望各部會首長跟進。對此立委陳培瑜今（6）日表示，民進黨團已正式發函院長韓國瑜，要求儘速查明李貞秀是否符合《國籍法》規定，並對外說明後續處理方式。

陳培瑜表示，請院長韓國瑜查清楚，李貞秀如果違反《國籍法》，立法院應該予以解職，根據《國籍法》第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序。如果違反，將由立法院解除公職。

陳培瑜說，這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚。民眾黨的麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。所以內政部從一月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應。

最後陳培瑜表示，今天民進黨立法院黨團也正式發函，請院長不要再拖了，「這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代！」

