民進黨團示警：龐大軍演非煙火秀 在野不該再擋國防預算

民進黨團今天舉行「國民黨跨年賀禮？侵吞人民400億」記者會。

共軍東部戰區「正義使命-2025」圍台軍演，30日實施實彈射擊，共發射27枚遠程火箭，不少打到我方24浬周邊，部分更在24浬內。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（31）天示警，龐大軍演絕不是煙火秀，往往是真實戰爭開打前奏，中共解放軍打的是消耗戰，在野黨不該再擋國防預算與軍購特別預算。

民進黨團今天舉行「國民黨跨年賀禮？侵吞人民400億」記者會，會後進行輿情回應。針對共軍軍演，鍾佳濱表示，前政務委員張景森曾說過，龐大的軍演絕不是羨慕的煙火秀，往往是真實戰爭開打的前奏，強調昨天短暫一天的軍演絕非解放軍的快閃秀，可能時間有限，但是以非常精確的方式表達警告。

鍾佳濱指出，昨天英勇的海巡弟兄用海巡艦艇與對方對峙時，就是不要讓對方突破到我國24海浬內的執法區，但火箭彈落在這個區域，具有非常嚴重的挑釁意味，而這種軍演背後潛藏各項聯合軍種搭配，不僅是在測試，更是麻痺台灣社會的警覺，讓有限的部隊與資源疲於奔命。

鍾佳濱強調，中共解放軍打的是消耗戰，讓國軍守備更加耗費，國防預算與軍購特別預算不應再任由在野黨阻擋。

綠委沈伯洋表示，從2022年以來一直都有環台軍演，軍演的嚴重程度大概可分四類，分別是接近的程度、持續時間的長短、不同軍種參與的豐富程度、釋出的訊息。這次的軍演跟2022年那次比較接近，但2022年持續時間較長、接近度沒那麼近，而這次則是倒過來，持續時間較短，但接近程度特別近，且打擊點離我國24海浬特別近，嚴重程度因此往上提高。

沈伯洋提到，上次軍演時火箭軍的角色還不具備，現在火箭軍的角色已經具備，軍種參與的豐富程度變多。此外，網路訊息方面，除用合成照片暗示飛得很近外，相關的假訊息與假帳號數量都比以前更高，因此這一次軍演的強度比過往幾次都來得更高，必須嚴陣以待。

