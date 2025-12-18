民進黨團第四屆黨團三長交接 引入跨黨派議員象徵多方和諧

南市議會民進黨團舉辦第4屆第4任黨團三長交接儀式，市議員李宗翰擔任新任總召，李宗霖、沈家鳳議員為副總召，幹事長為楊中成議員。（記者李嘉祥攝）

臺南市議會民進黨黨團18日舉辦「第4屆第4任黨團三長」交接儀式，由市議員李宗翰擔任新任總召，二位副總召為李宗霖、沈家鳳議員，幹事長為楊中成議員，發言人由鄭佳欣議員、余柷青議員、王宣貿議員擔任，市長黃偉哲、議長邱莉莉及副議長林志展也出席致賀。

李宗翰議員曾擔任黨團發言人、幹事長等幹部，對於黨團運作並不陌生；他表示。擔任總召後將與市府互動、監督並進，同時促進黨團、市府、他黨多方和諧，另也找來無黨籍議員李宗霖擔任副總召一職，幹事長由來他黨議員楊中成擔任，象徵跨出多方和諧的第一步，也期許未來在爭取市民福祉道路上，大家有志一同，共創多贏局面。

李宗翰議員也感謝歷任總召郭鴻儀議員、陳秋宏議員、周嘉韋議員的帶領，讓黨團的運作及和諧皆相當順暢，在去年一整年擔任幹事長職務的歷練下，對於議會黨團、議事的運作也更加熟捻。