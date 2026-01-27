民進黨團籲別擋對等關稅協議 藍前發言人：急打預防針怕潮水退？

民進黨立院黨團呼籲，儘速讓政院版國防特別條例付委審查。翻攝畫面



記者周志豪／台北報導

美國總統川普點名南韓國會未批准已談定貿易協議，將南韓汽車等多項輸美產品關稅從原15%提高至25%，民進黨團今以此籲在野黨不要擋協議。國民黨前發言人鄧凱勛揶揄，關稅協議沒進立院就在喊「不要擋」，民進黨成碰瓷黨？

鄧凱勛質疑，民進黨急著打預防針，拿南韓案例恐嚇國人，唯一解釋就是，擔心潮水退被發現沒穿褲子，怕談得太爛的內容公開，會讓全國譁然，先用「國家經濟」、「台美關係」大帽子扣在野黨頭上，要求在野黨須照單全收。

鄧凱勛認為，協議拿出來好壞攤在陽光下檢視，絕不能連考卷都還沒發下來，就急著逼人打一百分；守護台灣利益是立委、每個政黨職責，民進黨團卻自甘墮落成「立法局」、橡皮圖章、只會護航的舉手部隊，只剩情勒在野黨功能。

鄧凱勛揶揄，在民進黨政府眼中，談判能否捍衛國家利益不重要，能喪事喜辦、搞大內宣才是重點；此次對美談判已付出矽盾，卻仍需犧牲傳產，但只要有人敢對政策提出質疑，就是拖累國家、中共同路人，屁孩心態。

