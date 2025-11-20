民進黨團籲支持政院版財劃法：勿為短期政治利益讓地方財政失控

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（本報資料照片）

行政院會今（20）天拍板行政院版的《財政收支劃分法》修正草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，強調公式更公平，指標更均衡，呼籲朝野共同支持。民進黨立院黨團書記長陳培瑜喊話朝野共同支持行政院版的財劃法，並呼籲藍營縣市首長對自己的立委說，「不要再為了短期政治利益，去冒著讓地方財政失控的風險。」

陳培瑜表示，財劃法吵了一大圈，人民其實只在乎一件事，錢到底有沒有用在地方、用在人民身上，還是被拿來當成政黨鬥爭的籌碼。她呼籲藍白，坐在立法院的每一刻，拿的都是人民的薪水，做的每一個決定，影響的是全國22縣市的孩子、長輩、勞工，不是某一個政黨的勝負。

廣告 廣告

陳培瑜指出，立法院長韓國瑜常說要「讓人民過好日子」，那就請扛起國會議長的責任，不要再放任朝野在程序上互相消耗，而是要求藍白立委回到理性討論，停止把財劃法當成政治表演，「院長一句話，可以讓國會走向協商，也可以讓國會繼續亂下去，你很清楚自己有多關鍵。」

陳培瑜也喊話所有藍白執政縣市首長說，你們每天在第一線面對的是道路修補、校舍維修、社福支持，最清楚「穩定的財源」比「好聽的口號」重要太多，如果你們心裡明白，現在的政治操作可能讓未來的財政更不穩、更難編預算，就更有責任站出來，向自己的立委說實話：「不要再為了短期政治利益，去冒著讓地方財政失控的風險。」

她強調，藍白如果真的把自己當成「在野監督力量」，那就請你們回到人民關心的生活，回到數字與事實，而不是一直沉迷在鬥爭的快感裡，財劃法吵完，人民需要知道的是，到底有沒有讓每一個縣市、每一個家庭，過得比較踏實。

【看原文連結】